На пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе в Севастополе всё-таки построят медицинский комплекс

Быть или не быть многофункциональному медицинскому комплексу на пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе в Севастополе обсуждали на общественных слушаниях. Согласно итоговому протоколу, строительство медучреждения вблизи уже двух существующих больниц поддержали 269 человек, 46 участников слушаний высказались против реализации проекта в этом месте.

Всего в слушаниях приняли участие 355 человек, включая представителей Правительства Севастополя, севастопольских медиков, общественников, экологов и небезразличных горожан. 315 участников слушаний подали свои предложения к проекту. Все поступившие предложения будут рассмотрены ДАИГ или уполномоченным органом. Каждому предложению будет дана аргументированная оценка в заключении о результатах публичных слушаний, подлежащего опубликованию в СМИ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Основная дискуссия развернулась вокруг вырубки зеленых насаждений на землях, где планируется построить медицинский кластер. Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова заверила, что за каждое изъятое дерево предусмотрены компенсационные посадки в двойном размере.

Прозвучало мнение, что нужно рассматривать другие пустыри и переносить объект. В этом случае, если заново проходить Главгосэкспертизу, как минимум на три года будет отложено строительство. Но главное, ни одного участка, подходящего по всем параметрам — нет. Мы будем очень кропотливо вести работу, и ни одного лишнего дерева не тронем. Наш медицинский городок должен утопать в зелени. Поверьте, мне тоже жаль рубить деревья. Мы все любим деревья, но людей я люблю больше. А люди ждут новые больницы, – отмечает Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В поддержку проекта высказывались и главные врачи севастопольских больниц и общественники.

Если мы будем переносить туда-сюда проекты, боюсь, многие люди не дождутся больницы. Никто из защитников деревьев об этом не думает. У меня болен сын и я знаю, что такое пройти все больницы и лечиться в Москве. Наши севастопольцы достойны лечиться в лучших клиниках. Поэтому я двумя руками за кластер. Садоводы собираются в Парке Победы высадить деревья. Я приглашаю всех экологов с лопатами. Мы деревья уже закупили, давайте сажать деревья, а не критиковать!, — заявила представитель общественной организации садоводов Наталья Подтоптанная.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, председатель регионального отделения русского ботанического общества РАН Наталья Мильчакова выступила с предложением о необходимости создания питомника для краснокнижных растений, где бы можно было выращивать растения с использованием всех современных технологий. Избранный Губернатор Севастополя Михаил Развожаев эту идею поддержал.

Напомним, что планы по созданию многофункционального медицинского комплекса в Севастополе появились еще более 40 лет назад. В прошлом году Правительство РФ поддержало предложение Михаила Развожаева о строительстве медицинского кластера в одном месте. Речь идет о больнице скорой помощи на 450 коек, инфекционной больнице на 200 коек, онкологическом диспансере на 180 коек, психиатрической больнице на 220 коек, центре судмедэкспертизы, медицинском колледже с общежитием, подстанции скорой помощи на 9 боксов.

Расположение нескольких высокотехнологичных больниц на одной территории позволит создать полноценный медицинский кластер, где будет удобно и эффективно получать медицинскую помощь, – заявил Михаил Развожаев.