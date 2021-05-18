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На плато Ай-Петри убрали почти два десятка «точек» несанкционированной торговли
Фото: администрация Ялты

На плато Ай-Петри убрали почти два десятка «точек» несанкционированной торговли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 18.05.2021

В течение трех дней сотрудники Департамента муниципального контроля администрации Ялты выезжали на плато Ай-Петри для пресечения незаконной предпринимательской деятельности

Как рассказал заместитель начальника Департамента Александр Галиба, в ходе выезда в пятницу, 14 мая, в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» сотрудники департамента остановили работу 18 несанкционированных точек розничной торговли.

В основном продавалась сувенирная продукция и текстиль. С предпринимателями была проведена профилактическая беседа, после которой они покинули плато, — сообщил чиновник.

На следующий день, в субботу, сотрудники Департамента муниципального контроля прибыли на плато совместно с полицией – торговли уже не было. Порядка 12 оставшихся с пятницы столов были признаны бесхозными и вывезены как мусор.

В воскресенье вновь приехали на то же место. Торговли не обнаружено, площадка чистая. Работы продолжаем, и будем пресекать любую несанкционированную торговлю не только на Ай-Петри а по всему муниципальному образованию, если она там будет появляться, — резюмировали в администрации Ялты.

 

На плато Ай-Петри убрали почти два десятка «точек» несанкционированной торговли

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