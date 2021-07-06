На площадке арт-кластера «Таврида» стартовал новый заезд 

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал четвертый образовательный заезд «Артполяна», который объединил арт-школу эффективного управления театральными и концертными площадками и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters 2021» по направлению «Театр». В заезде принимают участие те, кто работает на сцене и за ней: театральные и концертные продюсеры, артисты и режиссеры театра, драматурги, художники-постановщики, журналисты в сфере культуры, художники по гриму, художники по свету, художники-оформители, сценографы, художники по костюмам, композиторы популярной музыки, звукорежиссеры, стейдж-менеджеры – всего 400 творцов из 65 регионов России.

Участники заезда встретятся с популярными актерами, режиссерами и мастерами. В онлайне Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной, прочитает лекцию на тему «Мирная революция». Опытом создания продукта в условиях изоляции поделится Иван Вырыпаев, актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и драматург. Виктор Добронравов, актер театра, кино и дубляжа, расскажет о специфике работы театрального артиста в кино. Технологиями работы с языковыми структурами театра поделится Руслан Кудашов, главный режиссер Большого театра кукол. Наталья Шурганова, педагог ГИТИСа, неоднократный лауреат премии «Золотая Маска», обучит современным техникам актерского тренинга. Данил Чащин, режиссер театр и кино, на счету у которого спектакли, поставленные в МХТ им. Чехова, Театре Наций, театре Олега Табакова и др., проведет мастер-класс «Как поставить в сезон семь премьер и не умереть», — сообщили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».



Молодые творцы заезда смогут пройти кастинг на обучение в Академии кинематографического и театрального искусства им. Н. С. Михалкова и принять участие в конкурсе на вакансию продюсера Московского продюсерского центра. Также на заезде состоится кастинг на шоу резидентов фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября в Крыму.

Параллельно с арт-школой эффективного управления театральными и концертными площадками на «Тавриде» будет проходить чемпионат ArtMasters по направлению «Театр». Для участия в командных соревнованиях объединятся представители смежных компетенций чемпионата: от художников по гриму и сценографов до звукорежиссеров и стейдж-менеджеров – и участники заезда «Тавриды»: актеры, режиссеры и линейные продюсеры. Конкурсанты чемпионата под руководством известных режиссеров сформируют пять эскизов к спектаклям. Лучшие постановки финалистов командных соревнований будут показаны на торжественной церемонии закрытия Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters 2021», которая пройдет 6 сентября 2021 года на Новой сцене Большого театра.

Кроме образовательной программы участники смогут посетить три спектакля Большого театра кукол, пластический спектакль «Сны Вакулы» и увидеть записи спектаклей онлайн-кинотеатра Okko, созданных во время карантина.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»