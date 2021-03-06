На почти семикилометровом участке трассы «Симферополь – Джанкой» круглосуточно укладывают асфальт

5 марта дорожники АО «ВАД» начали укладку верхнего слоя асфальтобетона на участке трассы «Симферополь – Джанкой». Работы ведутся круглосуточно.

Сначала дорожники будут укладывать асфальтобетон по левой полосе на участке длиной около 2,5 км от начала участка до поселка Аграрное, затем они перейдут на левую полосу в обратном направлении. Движение транспорта перекрываться не будет, машины будут ехать в направлении столицы или Джанкоя по правым полосам трассы. После того, как специалисты АО «ВАД» уложат асфальтобетон на внутренних полосах ремонтируемого участка, они перейдут на внешние. В это время машины уже смогут ехать по новому асфальтобетону в левых полосах движения, — рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Укладка верхнего слоя покрытия на участке от трассы «Таврида» до поселка Аграрное будет закончена к понедельнику. Затем техника перейдёт на участок трассы от поселка Аграрное до объездной дороги Симферополя.

Кроме укладки асфальтобетона на участке ремонта ведутся и другие работы. Дорожники фрезеруют старое дорожное покрытие, выполняют устройство ровиков уширения для расширения проезжей части там, где она не соответствует категорийным требованиям, делают площадки под остановки общественного транспорта и прилегающие к ним тротуары, устанавливают бортовой камень.

Общая протяженность ремонта — 6,5 км. Он будет закончен до 30 июня. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Г.Назаров, АО «ВАД».