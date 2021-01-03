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На полигонах Черноморского флота в Крыму завершилась огневая подготовка армейского корпуса
Фото: пресс-служба ЮВО

На полигонах Черноморского флота в Крыму завершилась огневая подготовка армейского корпуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:45 03.01.2021

Подразделения береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота завершили выполнение плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия. Стрельбы проходили в Крыму, на полигонах Опук, Ангарский и Казачий.

В ходе мероприятий боевой подготовки личный состав подразделений береговой обороны выполнил упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполнили практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время учебно-боевых стрельб личный состав отработал поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходили в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. После завершения новогодних праздников личный состав продолжит боевую учебу.

На полигонах Черноморского флота в Крыму завершилась огневая подготовка армейского корпуса

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