На полигонах Черноморского флота в Крыму завершилась огневая подготовка армейского корпуса

Подразделения береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота завершили выполнение плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия. Стрельбы проходили в Крыму, на полигонах Опук, Ангарский и Казачий.

В ходе мероприятий боевой подготовки личный состав подразделений береговой обороны выполнил упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполнили практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время учебно-боевых стрельб личный состав отработал поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходили в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. После завершения новогодних праздников личный состав продолжит боевую учебу.