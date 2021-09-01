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На полигонах в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота  
Фото: пресс-служба ЮВО

На полигонах в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 13:36 01.09.2021

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск, которые прошли на полигонах в Крыму.

Учения являются плановыми мероприятиями боевой подготовки органов военного управления, соединений и частей обеспечения и проводятся ежегодно под руководством начальников профильных управлений, отделов и служб ЧФ.

В ходе учений на полигонах и в морских акваториях были отработаны задачи инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, топогеодезического, навигационного, материально-технического, медицинского и специальных видов обеспечения. По окончании учений подразделения армейского корпуса ЧФ совершили комбинированные марши в пункты постоянной дислокации, где после завершения обслуживания вооружения и военной техники продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В учениях было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, а также более 1 000 военнослужащих.

На полигонах в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота  

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