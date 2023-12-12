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На получение компенсаций от ноябрьского шторма претендует уже почти 400 тысяч крымчан
Фото: МЧС РК

На получение компенсаций от ноябрьского шторма претендует уже почти 400 тысяч крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:24 12.12.2023

Комиссии уже отработали 120 тысяч заявлений.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что на 12 декабря от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии, поступило 386 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат. По его словам, на сегодняшний день комиссиями уже отработано 120 тысяч заявлений крымчан.

Комиссии продолжают работу по определению ущерба, процесс планируется завершить до 20 декабря, – добавил Глава Крыма.

По информации Сергея Аксёнова, согласно последним подсчетам, непогода повредила более 1 200 кровель.

Большая часть уже отремонтирована где-то хозспособом, где-то за счет бюджетных средств. Примерно 400 кровель еще ремонтируются, – уточнил Глава Республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов проинформировал о том, что отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где произошло наиболее сильное подтопление, практически закончен. При этом в домах уже воды не осталось.

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