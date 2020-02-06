На прибрежной защитной полосе Чёрного моря стоянка запрещена. В Крыму штрафовали нарушителей

Сотрудниками Управления экологического надзора Западно-Крымского региона проведено рейдовое обследование территорий водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря, вдоль автодороги сообщением Евпатория-Симферополь.

В ходе рейдового обследования установлено 11 фактов использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, а именно стоянки транспортных средств вне специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, что является нарушением норм пункта 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. По результатам проведения рейдового обследования, по 3 фактам виновные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ на общую сумму 9000 рублей, правонарушения устранены на месте, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

По 8 фактам виновные лица на момент проведения рейдового обследования не были установлены. По данным фактам вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ в отношении неустановленного круга лиц. После проведения административных расследований виновные лица, в случае их установления, будут привлечены к административной ответственности.

Рейдовые обследования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений в области использования и охраны водных объектов проводятся госинспекторами Минприроды Крыма в систематическом режиме.

Минприроды Крыма напоминает о необходимости соблюдения норм природоохранного законодательства.

СПРАВКА

Часть 1 статьи 65 Водного кодекса РФ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК