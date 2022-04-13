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На развитие промышленности Севастополя выделили 150 миллион рублей

На развитие промышленности Севастополя выделили 150 миллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:38 13.04.2022

Фонд развития промышленности Севастополя получит дополнительные средства на поддержку предприятий. Соответствующее распоряжение о финансировании региональных программ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, город получит 150 млн рублей – это в три раза больше, чем в прошлом году.

Это прямой результат того, что у наших промышленных предприятий есть спрос на такую форму поддержки. Субсидия позволит возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Получить субсидию смогут те предприятия, в модернизацию которых готовы вкладываться и собственники. Еще одно условие – создание новых рабочих мест.

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В Севастополе уже открыт прием заявок от предприятий на льготное финансирование по программам Фонда развития промышленности. Предварительную заявку можно отправить на почту фонда frp_gs@mail.ru.


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