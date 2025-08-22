На развитие рыболовства в Севастополе выделят 150 млн рублей

На заседании правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева приняты изменения в постановление «Об утверждении государственной программы города Севастополя „Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя“» в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку рыбохозяйственной отрасли.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации Севастополю выделено почти 150 млн рублей на поддержку организаций рыбохозяйственного комплекса и рыбоводных хозяйств. Общий объём финансирования программы в этом направлении составит порядка 160 млн рублей, включая бюджет города Севастополя.

Эти средства пойдут на оплату труда работников рыболовных и рыбоводных предприятий, а также на оплату страховых взносов, включая обязательное медицинское страхование. Такая поддержка позволит сохранить численность работников отрасли, — пояснила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Напомним, в 2024 году Севастополь уже получал федеральную поддержку в размере 180 млн рублей, направленную на сохранение рабочих мест и выплату зарплат сотрудникам рыбодобывающих предприятий. Такая система поддержки позволила избежать сокращений и сохранить кадровый потенциал отрасли.

Со своей стороны, правительство Севастополя активно софинансирует отрасль: в 2025 году из регионального бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса направлено почти 83 миллиона рублей. Эти средства использованы четырьмя рыбопромысловыми предприятиями для модернизации флота, ремонта судов и обновления технологического оборудования, что напрямую влияет на рост эффективности и безопасности рыболовства.

Благодаря комплексной поддержке — как федеральной, так и региональной — отрасль демонстрирует уверенный рост. По оперативным данным, к настоящему моменту севастопольские рыбаки добыли уже более 17 тысяч тонн рыбы, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя