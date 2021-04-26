На ремонт дорог в Симферополе выделена рекордная сумма – 3,5 миллиарда рублей

Правительство России выделило на ремонт дорог в Симферополе в 2021 году более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.
В крымской столице приступили к массовому капитальному ремонту дорог. В 2021 году на эти цели Правительством РФ выделена беспрецедентная сумма – более 3,5 млрд. рублей, — сказал Евгений Кабанов.
По его словам, такая практика станет ежегодной.
В Симферополе суммарно 800 километров дорог. Согласно этой программе, на ремонт дорог Симферополя каждый год будет выделяться сумма не менее трёх миллиардов рублей, — уточнил вице-премьер.
В первую очередь работы будут вестись на подъездах важным социальным объектам: школам, детсадам, больницам.
Сделаем основные улицы и перейдем в частный сектор. В течение трех–четырех лет приведем дороги крымской столицы в нормативное состояние, — подытожил Кабанов.
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