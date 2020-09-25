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На сайте аэропорта "Симферополь" доступно онлайн-бронирование VIP и бизнес-залов по всему миру
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь" (new.sipaero.ru)

На сайте аэропорта «Симферополь» доступно онлайн-бронирование VIP и бизнес-залов по всему миру

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 25.09.2020

Международный аэропорт «Симферополь» в сотрудничестве с агентством делового туризма Travelmart запустил сервис бронирования и оплаты услуг VIP и Бизнес-залов онлайн.

Премиум-сервисы аэропорта Симферополь, а также VIP-услуги более чем в 400 аэропортах мира, теперь можно забронировать и оплатить на официальном сайте крымской воздушной гавани в разделе «Сервисы в аэропорту» (vip.sipaero.ru), — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Бизнес и VIP-залы в аэропорту «Симферополь» открыты для всех пассажиров вне зависимости от класса обслуживания. Менеджеры компании Travelmart круглосуточно предоставляют полные инструкции по технологии посещения VIP и Бизнес-залов аэропортов по всему миру и готовы ответить на все вопросы по процедуре заказа и оплаты премиум-сервисов онлайн.

  • VIP-зал Международного аэропорта Симферополь находится на 2 этаже нового терминала. К услугам пассажиров комфортабельный зал ожидания, индивидуальное прохождение всех предполетных процедур, персональный трансфер к самолету. VIP-зал обеспечен высокоскоростным интернетом, удобными переговорными комнатами.
  • Бизнес-зал расположен на 4 этаже в стерильной зоне аэровокзального комплекса. Зал оборудован всем необходимым для комфортного ожидания рейса. Пассажирам от 2 до 12 лет, а также держателям премиальных карт Platinum, Black, Infinity и Signature российских банков, предоставляются скидки. Бизнес-зал аэропорта Симферополь также является участником международной программы доступа в залы повышенной комфортности Dragon Pass.

На сайте аэропорта "Симферополь" доступно онлайн-бронирование VIP и бизнес-залов по всему миру

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