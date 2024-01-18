На сельхозярмарках на ЮБК — свежее мясо, фрукты и овощи

На ярмарках на ЮБК можно приобрести продукцию крымских сельхозпроизводителей:
В пятницу, 19 января:
Ялта – ул. Ореховая, 32А, ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69 и Кривошты, 2
Массандра – ул. Стахановская, 17
Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Отрадное – ул. Отрадная, 3
В субботу, 20 января:
Ялта – ул. Киевская, в районе остановки «5-й квартал», ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40 и ул. Свердлова, 47-51
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
Отрадное – ул. Отрадная, 3
Береговое – ул. Кипарисная, 39
В воскресенье, 21 января:
Ялта – ул. Найденова, 16/2 и ул. Свердлова, 47-51
Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12, Подвойского, 25 и ул. 60 лет СССР, 18
Симеиз – ул. Советская, 46
Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
Даниловка – ул. Лесная, 7
Высокогорное – ул. Лесная, 12
В понедельник, 22 января:
Ялта – ул. Блюхера, 40
Во вторник, 23 января:
Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
В среду, 24 января:
Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Гурзуф – ул. Артековская, 12
Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
В четверг, 25 января:
Ялта – ул. Блюхера, 40
Режим работы: с 07:00 до 16:00
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С тегами: ярмарки в Крыму