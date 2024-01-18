На сельхозярмарках на ЮБК — свежее мясо, фрукты и овощи

Ялта – ул. Ореховая, 32А, ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69 и Кривошты, 2

Массандра – ул. Стахановская, 17

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Отрадное – ул. Отрадная, 3

В субботу, 20 января:

Ялта – ул. Киевская, в районе остановки «5-й квартал», ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40 и ул. Свердлова, 47-51

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Отрадное – ул. Отрадная, 3

Береговое – ул. Кипарисная, 39

В воскресенье, 21 января:

Ялта – ул. Найденова, 16/2 и ул. Свердлова, 47-51

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12, Подвойского, 25 и ул. 60 лет СССР, 18

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Даниловка – ул. Лесная, 7

Высокогорное – ул. Лесная, 12

В понедельник, 22 января:

Ялта – ул. Блюхера, 40

Во вторник, 23 января:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69

Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

В среду, 24 января:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

В четверг, 25 января:

Ялта – ул. Блюхера, 40

Режим работы: с 07:00 до 16:00