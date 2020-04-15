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На севастопольских хлебокомбинатах начали освящать пасхальные куличи

На севастопольских хлебокомбинатах начали освящать пасхальные куличи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:21 15.04.2020

На севастопольских хлебокомбинатах и в кондитерских начали освящать пасхальные куличи. Сегодня, например, Благочинный Севастополя Сергей Халюта побывал на предприятии «Царь Хлеб». По его словам, такую форму проведения православного обряда было решено провести в связи со всеобщими ограничительными мерами, введенными в период опасности распространения коронавирусной инфекции.

В преддверие православного праздника Светлой Пасхи освящение пасхальной выпечки организовали прямо на производственном предприятии. Отсюда около десятка различных видов пасхальных куличей поступят в продажу уже освященными, а значит, верующим нет необходимости нести их в церковь. Это позволит избежать массового скопления людей, а значит – и снизить угрозу заражения вирусом COVID-19, — отмечает пресс-служба правительства Севастополя.

К середине Страстной недели предприятие «Царь Хлб» произвело около 2 тонн пасхальных куличей. Освященная по православному обряду праздничная выпечка уже поступает в продажу в сетевые магазины по всему Севастополю.

Чин освещения будет проходить и на других предприятиях , так, что в этом году севастопольцы будут приобретать в магазинах уже освящённые куличи.

На севастопольских хлебокомбинатах начали освящать пасхальные куличи

На севастопольских хлебокомбинатах начали освящать пасхальные куличи

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