На Северной стороне Севастополя отремонтировали 12 дорог

При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Северной стороне Севастополя отремонтировали 12 основных дорожных участков. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

В текущем году в рамках нацпроекта завершены работы на ул. Мурманская, ул. Инженерная Балка, ул. Димитрова, ул. Чехова. В 2019 году в нормативное состояние привели проезд: ул. Громова — ул. Михайловская, ул. Михайловская (дублер), пл. Захарова, ул. Леваневского, ул. Каманина, ул. Братская, ул. Александера, ул. Батарейная. Общая мощность дорожных работ составила более 5 км, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех объектах строители отфрезеровали старое покрытие, уложили 2 слоя нового асфальтобетона, установили бордюры, дорожные знаки.

Программа ремонта составлена в соответствии с результатами диагностики состояния улично-дорожной сети района, интенсивности движения транспортных средств и обращениям жителей в Департамент транспорта и ГБУ «Севастопольский Автодор».

Мнение общественности и результаты мониторинга совпали при ремонте ул. Леваневского, которая является прямой транспортной артерией на морскую переправу и межрегиональную автостанцию «Северная». Здесь расположена Городская больница № 4, проходит около 20 маршрутов общественного транспорта, — рассказали в правительстве Севастополя.

В текущем году в программу нацпроекта также вошла ул. Инженерная Балка, покрытие которой находилось в ненормативном состоянии с многочисленными дефектами.

Вблизи расположена школа № 9 для младших классов, в которой учится более 300 человек. На самой ул. Инженерная Балка расположены 7 воинских частей Министерства Обороны, где работает около 7000 человек. Автомобильная дорога также является проездом к Причалам №7, 8, 12, 13. Во время ремонт дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия, замену бортового камня, восстановление тротуаров и поребриков, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — подытожили в пресс-службе.