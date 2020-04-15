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На социальные выплаты крымчанам выделен один миллиард рублей

На социальные выплаты крымчанам выделен один миллиард рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 15.04.2020

Сегодня Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что за счет средств республиканского бюджета будет выделено крымчанам порядка 1 млрд. рублей. Деньги пойдут на различные меры социальной поддержки

Много обращений поступает, что семьи, в которых дети родились в разные периоды и не попали под те или иные указы или программы, лишены возможности получить меры поддержки. Также, многодетным семьям и гражданам, доходы которых ниже прожиточного минимума, которые сейчас находятся действительно в тяжелой ситуации, тоже будем оказывать поддержку. Правительство РК идет на решительные шаги для оказания помощи гражданам. При этом 1 млрд. рублей – это меры для урегулирования ситуации в апреле. В течение сегодняшнего дня будут установлены категории граждан, которые должны получать меры поддержки, предварительно в зону действия этих мер должно попасть около 200 тысяч человек, — пояснил Глава Республики.

По словам вице-премьера – министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской, под действие опубликованных накануне мер поддержки попали ранее не охваченные категории граждан. В частности, установлена ежемесячная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей одному из родителей на ребенка, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно. Также приняты новые меры соцподдержки для предпринимателей.

На социальные выплаты крымчанам выделен один миллиард рублей

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