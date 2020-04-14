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Сергей Аксёнов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки

Сергей Аксёнов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 20:15 14.04.2020

В связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава РК Сергей Аксёнов подписал указ об установлении в Республике Крым дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, в указе говорится о том, что единовременную денежную выплату в размере 2 тысяч рублей получат граждане, являющиеся по состоянию на 1 апреля 2020 года получателями федеральной социальной доплаты к пенсии. Эта выплата должна быть произведена в апреле, но не позднее 30 июня 2020 года.

Также ежемесячную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей будет получать один из родителей ребенка, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения им возраста трех лет. Эти выплаты будут производиться с апреля по июнь 2020 года.

Кроме того, работодатели будут получать ежемесячное возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, в размере, не превышающем 18,846 тысяч рублей на одного такого работника. Эти субсидии будут предоставляться с апреля по июнь 2020 года.

Сергей Аксёнов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки

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