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На Солнце появились полярные корональные дыры - к чему бы это?
фото: © Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце появились полярные корональные дыры — к чему бы это?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 29.07.2025

Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам, – констатируют ученые.

Как уточняют в Лаборатории, полярные дыры похожи на привычные корональные, но всегда формируются только около солнечных полюсов и могут наблюдаться на одном месте значительно дольше – до нескольких лет. При этом плазменные потоки из них бьют не в сторону планет, а вверх из северного и вниз из южного полюсов.

Хотя по некоторым данным потоки могут иногда опускаться в плоскость расположения планет, хотя и сильно ослабленные. В любом случае, предыдущие наблюдения пока не показали прямых угроз для Земли от возникновения таких структур, – сказано в сообщении.

Ученые подчеркивают также, что формирование полярных дыр может быть связано с процессами ослабления солнечной активности в текущем году, хотя пока она пока остается на высоком уровне, все еще причиняющем значительные «неудобства» Земле.

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Активность Солнца в июле выросла в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.

источник: РИА Новости Крым 

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