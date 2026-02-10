На совершение хаджа в 2026 году мусульманам Крыма выделили квоту в 500 мест

Квота на 2026 год для мусульман Крыма составила 500 человек. Это большая квота, одна из самых больших среди субъектов Российской Федерации. Как и в прошлые годы, госкомитет будет оказывать содействие в части оформления загранпаспортов, прохождения медицинских осмотров, логистических вопросов, – сказал руководитель ведомства.

По словам Якубова, в этом году в вопросе организации хаджа была сделана «работа над ошибками», чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда многие паломники не смогли получить визы.

Мы заранее начали работать с потенциальными желающими поехать в хадж с тем, чтобы они привели в порядок все свои документы для получения визы. Условно, кому-то нужно фотографию в паспорте переклеить, кому-то – подтвердить, что он стоит на воинском учете в комиссариате, кому-то – пройти соответствующий медосмотр, – уточнил глава госкомнаца Крыма.

Хадж — паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии — один из пяти столпов ислама. Его нужно совершить каждому мусульманину, если у него есть такая возможность. В 2025 году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит квоту на совершение хаджа для 25 тысяч российских паломников.

источник: РИА Новости Крым