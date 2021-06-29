На «Тавриде» — Юрий Башмет: благотворительный концерт и открытие именной звезды

Альтист и дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет четыре дня участвовал в работе арт-школы классической музыки на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Итогом совместной работы знаменитого дирижера и молодых музыкантов стал благотворительный концерт в поддержку жителей Керчи и Ялты. Концерт большого симфонического оркестра резидентов арт-кластера «Таврида» прошел 28 июня на площадке арт-кластера. Молодые музыканты исполнили произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Рейнгольда Глиэра, Луиджи Ардити, Арама Хачатуряна, Сергея Прокофьева и Андрея Петрова. В концерте участвовали 80 исполнителей из 25 регионов России.

Мне очень нравится это место – и красота природы и, прежде всего, созданная здесь творческая атмосфера. Я очень доволен тем, как работают молодые музыканты. Моя задача – дать им новый творческий импульс, чтобы дальше они развивались сами. В этом смысл нашей совместной работы, – цитирует Юрия Башмета пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Эта музыка – целебная, исцеляющая душу. Она возвращает к жизни. Пандемия пытается украсть у нас веру в будущее. Но люди, которые с пяти-шести лет ценой огромного труда достигают высот в музыке, способны взмахом смычка развеять тучи – и тогда приходит понимание, что все будет хорошо. Спасибо за это всем участникам концерта. Спасибо гениальным композиторам, авторам прозвучавших сегодня произведений. И, конечно, Юрию Абрамовичу Башмету, находиться рядом с которым для нас – большое счастье, – отмечает руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Во время концерта был организован сбор помощи жителям Керчи и Ялты, пострадавшим в результате подтоплений. Благотворительные взносы делали зрители онлайн-трансляции концерта и гости мероприятия на площадке арт-кластера «Таврида». Сбор пожертвований продолжается, средства будут переданы городским администрациям Керчи и Ялты.

В знак благодарности за годы сотрудничества молодые творцы «Тавриды» открыли звезду Юрия Башмета на территории арт-кластера. Звезда из светлого металла с именем знаменитого дирижера стала частью арт-объекта «Маяк». В основание арт-объекта заложили капсулу с посланием прославленного музыканта будущим поколениям. В дальнейшем на территории арт-кластера появятся персональные звезды и капсулы с посланиями других признанных деятелей искусства России, обладателей премии «Легенды Тавриды», учрежденной творческой молодежью для своих учителей.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»