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На территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" экологи обнаружили рыболовецкий причал

На территории ландшафтно-рекреационного парка «Мыс Такиль» экологи обнаружили рыболовецкий причал

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:13 29.06.2020

На территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения Республики Крым «Мыс Такиль» обнаружено размещение рыболовецкого причала с приспособлениями для лова рыбы.

Факт осуществления хозяйственной деятельности на территории парка выявлен госинспекторами Минприроды Крыма совместно с сотрудником Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» в ходе рейдового обследования территории парка. Указанная деятельность содержит признаки нарушения Федерального закона «Об охране окружающей среды», Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», Водного кодекса Российской Федерации, а также Положения о ландшафтно-рекреационном парке регионального значения «Мыс Такиль», утверждённого Приказом Минприроды Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

На территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" экологи обнаружили рыболовецкий причал

По выявленным фактам сотрудниками Минприроды Крыма проводится административное расследование по статье 8.39 КоАП РФ, в рамках которого выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного административного правонарушения.

По результатам административного расследования будут приняты исчерпывающие меры реагирования, в том числе, направленные на устранение выявленного нарушения.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

На территории ландшафтно-рекреационного парка "Мыс Такиль" экологи обнаружили рыболовецкий причал

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