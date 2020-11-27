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На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба

На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 18:43 27.11.2020

На территории Сакского участкового лесничества было высажено почти четыре гектара саженцев дуба в рамках акции «Сохраним лес».  По словам специалистов, Крым – регион малолесистый. И высадка дуба на полуострове — редкое событие.

На увеличение площади лесовосстановления Республике Крым выделено почти 19 млн рублей. Сейчас освоено 9,5 млн рублей. Несмотря на то, что процент освоения составляет 50%, до 20 декабря программа будет полностью освоена. Ведь основные работы по высадке лесных культур проводится с сентября по декабрь. Мы рады закрывать такую масштабную акцию как «Сохраним лес» здесь, в Крыму. Будущее за природой, за лесом. Ведь всё это – для наших детей, — отмечает заместитель председателя Совета министров республики Крым Андрей Рюмшин.

В высадке саженцев дуба приняли участие волонтеры, команда «Молодёжки ОНФ», сотрудники лесничеств, спасатели, и популярная певица Зара.

Амбициозной цели – посадить 40 миллионов деревьев во многом удалось достичь благодаря поддержке волонтеров и общественных организаций. Считаю, что волонтеры – это элита нашей страны. Вы такие инициативные, красивые, умные. Низкий вам поклон и большая благодарность, — подчеркнула заслуженная артистка РФ, певица Зара.

На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба

Акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». С момента старта мероприятия на Камчатке в августе в стране высажено уже 42 миллиона деревьев вместо 40 запланированных.

«Молодёжка ОНФ» поддерживает акцию уже не первый год.

Только в этом году, не смотря на пандемию коронавируса, более 7 тысяч ребят из «Молодёжки ОНФ» вместе с сотрудниками лесничеств принимали участие в высадках и заготовке посадочного материала. Для кого-то это был первый опыт озеленения, а у большинства на счету уже сотни высаженных деревьев. Уверен, в следующем году наше экодвижение будет еще больше, — говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Известно, что в следующем году масштабная акция будет продолжена. «Сохраним лес» проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» и АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Экология».

На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба

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