На территории Сакского лесничества высадили почти четыре гектара саженцев дуба

На территории Сакского участкового лесничества было высажено почти четыре гектара саженцев дуба в рамках акции «Сохраним лес». По словам специалистов, Крым – регион малолесистый. И высадка дуба на полуострове — редкое событие.

На увеличение площади лесовосстановления Республике Крым выделено почти 19 млн рублей. Сейчас освоено 9,5 млн рублей. Несмотря на то, что процент освоения составляет 50%, до 20 декабря программа будет полностью освоена. Ведь основные работы по высадке лесных культур проводится с сентября по декабрь. Мы рады закрывать такую масштабную акцию как «Сохраним лес» здесь, в Крыму. Будущее за природой, за лесом. Ведь всё это – для наших детей, — отмечает заместитель председателя Совета министров республики Крым Андрей Рюмшин.

В высадке саженцев дуба приняли участие волонтеры, команда «Молодёжки ОНФ», сотрудники лесничеств, спасатели, и популярная певица Зара.

Амбициозной цели – посадить 40 миллионов деревьев во многом удалось достичь благодаря поддержке волонтеров и общественных организаций. Считаю, что волонтеры – это элита нашей страны. Вы такие инициативные, красивые, умные. Низкий вам поклон и большая благодарность, — подчеркнула заслуженная артистка РФ, певица Зара.

Акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». С момента старта мероприятия на Камчатке в августе в стране высажено уже 42 миллиона деревьев вместо 40 запланированных.

«Молодёжка ОНФ» поддерживает акцию уже не первый год.

Только в этом году, не смотря на пандемию коронавируса, более 7 тысяч ребят из «Молодёжки ОНФ» вместе с сотрудниками лесничеств принимали участие в высадках и заготовке посадочного материала. Для кого-то это был первый опыт озеленения, а у большинства на счету уже сотни высаженных деревьев. Уверен, в следующем году наше экодвижение будет еще больше, — говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Известно, что в следующем году масштабная акция будет продолжена. «Сохраним лес» проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» и АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Экология».