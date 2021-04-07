На территории Сакского района будет создан ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский»

В этом году в Крыму запланировано создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения – ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский», расположенного на территории Штормовского сельского поселения Сакского района. Окончательный срок выполнения всех мероприятий по его созданию – 1 сентября. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В настоящее время проводится комплексное экологическое обследование территории и сбор необходимой информации для подготовки обобщенного результата полученных сведений, проведенных для выявления уникальных и типичных природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований, ландшафтов, объектов растительного и животного мира, а также анализ полученных данных. По итогам экологического обследования территории вокруг озера Ойбурское, будут установлены границы ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский», — рассказал Юрий Гоцанюк.

Предварительно, площадь парка составит 9 квадратных километров. Территория включает песчаную косу между поселком Штормовое и селом Поповка, побережье и само соленое озеро.

Создание ООПТ позволит ввести охранный режим, который будет способствовать поддержанию позитивной экологической ситуации в регионе, — из научного обоснования-заключения ученых КФУ им. Вернадского.

Однако Ойбургское озеро сегодня, по факту, рыбопромысловый участок (минимум, до 2022 года). На планируемой к созданию ООПТ территории располагаются земельные участки сельхозназначения, находящиеся в частной собственности и аренде. Кроме того, территория пляжной косы и территория вокруг озера отнесена к подзоне отдыха и рекреации с возможностью использования ее рекреационного потенциала для привлечения отдыхающих.

По словам Премьер-министра Крыма, распоряжением Совета министров РК от 23 марта 2021 года №312-р обществу с ограниченной ответственностью «Паралия» было разрешено использование земель, находящихся в государственной собственности Республики Крым, без предоставления земельного участка ориентировочной площадью 15 га в аренду и установления сервитута.

Учитывая недоработку должностных лиц администрации Сакского района при рассмотрении возможности размещения объектов благоустройства, предлагаемых ООО «Паралия», и отзыве ранее выданного администрацией заключения, Главой Республики Крым принято решение об отмене указанного распоряжения Совета министров РК, — добавил Юрий Гоцанюк.

Напомним, уже два года жители сел Поповка и Штормовое в Сакском районе добивались создания особо охраняемой территории на Ойбурском озере и в его окрестностях. Ситуация обострилась, когда на песчаной косе близ озера началось строительство креветочной фермы (инкубатора). К слову, позднее инвестор реализовал проект в Раздольненском районе.