На территории Севастополя охота запрещена

С 21 августа 2021 года на территории Республики Крым открывается сезон охоты на пернатую дичь. Севприроднадзор напоминает, что на территории Севастополя охотничьи угодья отсутствуют, поэтому при осуществлении охоты необходимо находиться в установленных границах угодий Республики Крым.

За осуществление охоты на территории Севастополя предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ в виде штрафа до 4 тысяч рублей или лишения права охоты на срок от 1 года до 2 лет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.