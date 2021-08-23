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На территории Севастополя охота запрещена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:38 23.08.2021

С 21 августа 2021 года на территории Республики Крым открывается сезон охоты на пернатую дичь. Севприроднадзор напоминает, что на территории Севастополя охотничьи угодья отсутствуют, поэтому при осуществлении охоты необходимо находиться в установленных границах угодий Республики Крым.

За осуществление охоты на территории Севастополя предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ в виде штрафа до 4 тысяч рублей или лишения права охоты на срок от 1 года до 2 лет, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

На территории Севастополя охота запрещена

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