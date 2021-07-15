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«Верево Сити»
На участке автодороги «Первомайское – Воинка» на севере Крыма завершается ремонт

На участке автодороги «Первомайское – Воинка» на севере Крыма завершается ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 15.07.2021

Подрядная организация ООО «Крым – магистраль» вышла на завершающий этап ремонтных работ на автодороге межмуниципального значения «Первомайское – Воинка» Первомайского района Республики Крым. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты подрядной организации в ближайшее время завершат работы по отсыпке обочин, съездов и установке тротуаров. Новое автодорожное полотно уже готово к эксплуатации и соответствуем всем установленным нормам, что подтверждает сотрудник «Стройконтроля» после проведения специальной процедуры по исследованию качества асфальтобетонного покрытия, — сообщает региональный офис Главного управления по реализации национальных проектов.

На участке автодороги «Первомайское – Воинка» на севере Крыма завершается ремонт

Также в скором времени на участке дороги будет нанесена термопластиковая разметка и установлены знаки.

Общий объем предусмотренных средств в 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет 5,5 млрд. рублей. С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

На участке автодороги «Первомайское – Воинка» на севере Крыма завершается ремонт

На участке автодороги «Первомайское – Воинка» на севере Крыма завершается ремонт

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