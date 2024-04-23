На Украине намерены переименовать более 300 связанных с Pоссией топонимов

Речь идет о переименовании населенных пунктов и районов, названия которых каким-либо образом связаны с Россией, или не отвечают нормам украинского языка

Комитет Верховной рады уже рассмотрел 340 предложений, — сообщает ТАСС со ссылкой на украинский парламент.

В случае одобрения свои названия сменят 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сёл.

Не все они носят имена исторических деятелей, — подчеркнули эксперты.

На формирование «черного списка» уйдет полгода.

Свои предложения должны направить органы местного самоуправления и военные администрации. Кроме того, будут учитываться рекомендации Украинского института национальной памяти.

Журналисты привели примеры, как могут измениться названия населенных пунктов. В частности, село Надеждовка в Одесской области переименуют в Шампань, а село Роща — в Новый Париж.

Напомним, в 2015 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации. И уже девять лет там идет «война с памятниками» и топографическими названиями, связанными с советской историей. Сносятся памятники российским деятелям, переименовываются улицы.

источник: «Российская газета»