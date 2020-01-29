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На Украине опасаются «милитаризированого Крыма». Но не сильно
Фото: abc.net.au

На Украине опасаются «милитаризированого Крыма». Но не сильно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 29.01.2020

На Украине разномастные эксперты оценивают уровень «милитаризации» Крыма и, соответственно, угроз безопасности «незалежной».

Милитаризованный и оккупированный Крым – важная часть российской политики обороны и безопасности. Они его рассматривают как форпост, который охраняет их с южного и юго-западного стратегического направления, и который может в случае необходимости проектировать силу, — заявил военный эксперт Николай Белесков  в интервью сайту «Обозреватель».

Однако, по его словам, ждать «нападения» с территории полуострова украинцам не стоит.

Группировка в Крыму может выполнять отдельные задачи, но она не является полноценным соединением, способным самостоятельно нанести значительный ущерб. Если будет какое-то наступление, то это будет часть широкого наступления по всему периметру восточных границ Украины. Какая-то самостоятельная операция (на южном направлении) россиянам ничего не даст, – поведал Белесков.

По его словам, украинским ВС по силам «сдерживать врага» и не дать ему «выйти к Днепру». Эксперта также «радует» постоянное присутствие в Черном море кораблей НАТО – как «сдерживающего фактора» для «слабого» Черноморского флота. Напрашивается «вопрос на засыпку»: если он такой «слабый», чего же тогда его сдерживать?

На Украине опасаются «милитаризированого Крыма». Но не сильно

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