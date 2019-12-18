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На Украине осложнили жизнь согражданам, что едут в Россию. Теперь только по загранпаспорту
Фото: Reuters

На Украине осложнили жизнь согражданам, что едут в Россию. Теперь только по загранпаспорту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:35 18.12.2019

Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту.

Правительство Украины обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию Об этом сообщил премьер-министр «незалежной» Алексей Гончарук.

С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта, — подчеркнул он.

Гончарук также добавил, что «для проверки данных сведения загранпаспортов будут считываться специальными приборами», что уменьшит время прохождения пограничного контроля. При этом кабинет министров оставил возможность для граждан при поездке из РФ на Украину использовать и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении.

Ранее в МИД Украины пояснили нововведение ежегодным ростом числа случаев выявления подделок документов. Кроме того,  как внутренний паспорт, так и свидетельство о рождении «не содержат информацию о личности латиницей, что делает невозможной проверку лица на наличие возможных ограничений на пересечение границы, а также не позволяет автоматически считать информацию при прохождении погранконтроля».

На Украине осложнили жизнь согражданам, что едут в Россию. Теперь только по загранпаспорту

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