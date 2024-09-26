ВС России применяют в Угледаре тактику, ранее использованную при штурме Артемовска. Как пишет издание «Военная хроника» , артиллерия создает узкий коридор для отступления противника, по которому ведется массированный огонь. В Угледаре коридор значительно меньше — около 7 на 3 км, что усиливает давление на украинские войска.

Ночью в районе Угледара и Богоявленки постоянно звучат взрывы от фугасных авиабомб, «Градов» и жужжат дроны. Эти звуки создают атмосферу беспрерывных атак, затрудняя отступление подразделений противника.

По данным военных аналитиков, ВСУ теряют контроль над Угледаром, и войска РФ уже захватили около трети территории города.

Политическая обстановка, в том числе визит Владимира Зеленского в США, усложняет ситуацию для украинских войск, которым приходится держать позиции, несмотря на тяжелые условия и высокие потери.

Также российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары не только по Угледару, но и по укреплениям в близлежащих населенных пунктах — Новоукраинке и Богоявленке.

Ранее офицер РФ Витязь заявил, что удержание украинским гарнизоном позиций в Угледаре связано с недостатком информации. По его словам, командование противника намеренно создает такую ситуацию.

Между тем…

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Тягон, отмечает Regionsamara, сообщил о тяжелой ситуации в рядах ВСУ. По его словам, большинство бойцов не хотят продолжать участвовать в боевых действиях и ищут любую возможность для побега.

В Минобороны РФ подтвердили эти слова, отметив, что численность личного состава в украинских подразделениях критически мала, а ситуация на фронте осложняется недостатком мотивации среди солдат.

Тягон также поделился, что его и многих других мужчин призвали на службу прямо с улицы, а также провели фиктивную медкомиссию. В течение месяца их обучали рыть окопы и обращаться с оружием.

Он попал в плен вместе с сослуживцами, когда выполнял задание по охране удаленного объекта. Услышав БПЛА и команды военных РФ, они предпочли сдаться, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

Ранее другой пленный, Юрченко, призвал военкомов на Украине пересмотреть отношение к мобилизации и предупредил о возможных протестах среди населения против принудительного призыва.

источник: Regionsamara