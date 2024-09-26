Ночью в районе Угледара и Богоявленки постоянно звучат взрывы от фугасных авиабомб, «Градов» и жужжат дроны. Эти звуки создают атмосферу беспрерывных атак, затрудняя отступление подразделений противника.
По данным военных аналитиков, ВСУ теряют контроль над Угледаром, и войска РФ уже захватили около трети территории города.
Политическая обстановка, в том числе визит Владимира Зеленского в США, усложняет ситуацию для украинских войск, которым приходится держать позиции, несмотря на тяжелые условия и высокие потери.
Также российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары не только по Угледару, но и по укреплениям в близлежащих населенных пунктах — Новоукраинке и Богоявленке.
Ранее офицер РФ Витязь заявил, что удержание украинским гарнизоном позиций в Угледаре связано с недостатком информации. По его словам, командование противника намеренно создает такую ситуацию.
Между тем…
Пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Тягон, отмечает Regionsamara, сообщил о тяжелой ситуации в рядах ВСУ. По его словам, большинство бойцов не хотят продолжать участвовать в боевых действиях и ищут любую возможность для побега.
В Минобороны РФ подтвердили эти слова, отметив, что численность личного состава в украинских подразделениях критически мала, а ситуация на фронте осложняется недостатком мотивации среди солдат.
Тягон также поделился, что его и многих других мужчин призвали на службу прямо с улицы, а также провели фиктивную медкомиссию. В течение месяца их обучали рыть окопы и обращаться с оружием.
Он попал в плен вместе с сослуживцами, когда выполнял задание по охране удаленного объекта. Услышав БПЛА и команды военных РФ, они предпочли сдаться, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.
Ранее другой пленный, Юрченко, призвал военкомов на Украине пересмотреть отношение к мобилизации и предупредил о возможных протестах среди населения против принудительного призыва.
источник: Regionsamara
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С тегами: Украина и Россия