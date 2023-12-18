Ключевые союзники Украины, сообщает газета Financial Times, обсуждают идею о «заморозке конфликта» с Россией. Говорят, что такой шаг может быть определён как одна из стратегий, говорящих об украинской победе. По словам американского чиновника, на которого ссылаются журналисты, на данный момент крайне важно переосмыслить сложившуюся ситуацию, представив её таким образом, чтобы можно было показать — Президент России Владимир Путин потерпел неудачу.

Вместе с тем, озвучиваются и факты, касательно настоящего положения дел. Речь идёт о том, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов для ведения военных действий и финансов. Кроме того, обозначается и самый сложный момент: украинские власти, остро нуждаясь в дипломатической поддержке, не получают её в том объёме, на который надеются в канун наступления нового года.

Гидеон Рахман — колумнист газеты — подчеркивает отсутствие у Киева и его западных союзников четкой «теории победы» на следующий год, что, вероятно, приведет к сокращению западной поддержки. Согласно сообщениям Wall Street Journal, ссылающегося на западных дипломатов и военных стратегов, возможно, у Украины не будет возможности провести значительное контрнаступление до 2025 года, — отмечает онлайн-издание ПолитАналитика.

О том, что Киев будет не в состоянии устроить внезапное контрнаступление весной грядущего года, в интервью агентству Блумберг заявил и бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Более того, по его мнению, которое он высказал телеканалу CNN, Украина, если и продержится несколько месяцев без поддержки США и НАТО, то к лету 2024 года рискует потерпеть поражение. Или как минимум будет нести значительные потери.

Впрочем, уже сейчас эти самые украинские потери исчисляются десятками тысяч солдат и единиц вооружения.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские военные потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения за время контрнаступления. Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и стратегические резервы не изменили ситуацию на передовой. Ранее он отмечал, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из направлений, — озвучивает данные ПолитАналитика.