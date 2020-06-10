На Украине посчитали задержание террористов в Крыму поводом к наступлению России

На воре шапка горит.

Ни одно заявление «просто так» (если только ты не Климкин) не делается. На Украине сразу два «деятеля» сегодня прокомментировали задержание террористов, готовивших взрыв на рынке Симферополя.

Бывший «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин усмотрел в этом… подготовку к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров. Об этом он заявил в комментарии изданию Gordonua . Интересно, что он представлен как «юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека», короче, «эксперт».

Люди в Крыму готовятся, им поставлена задача (расчистить Северо-Крымский канал) и сроки (до парада 24 июня). Очевидно, что-то ожидают. Сегодня Федеральная служба безопасности России официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. И заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. То есть казус белли (формальный повод для развязывания войны) мы уже имеем. Это очень серьезно, – предупредил «эксперт».

По его словам, Россия может предпринять попытку захвата части территории Херсонской области. А поясняет это… пьяным украинским солдатом-перебежчиком.

Возможно, вы слышали о ситуации с похищением украинского бойца на админгранице с Крымом, который находился на посту один и без оружия. Думаю, специалистам этого достаточно для понимания, что в том районе на самом деле происходит. Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка. А сегодня еще и провокацию с терактом сделали. Все указывает на то, что готовится вторжение и оккупация. Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что мы смотрим в глаза президенту РФ Владимиру Путину и видим там мир. Россия знает, что украинская власть деморализована, не готова к решительным действиям, следовательно, сопротивления не будет. Сегодня для России открыто окно возможностей, и она, скорее всего, им воспользуется. Если, конечно, не случится что-то чрезвычайное, – отметил Бабин.

Ну ладно, это мнение Бориса Бабина, который не раз отличался, скажем так, «оригинальными комментариями».

Но когда в течение нескольких часов появляется еще один аналогичный комментарий, это настораживает и дает понять: кто-то в Киеве пытается всячески отстраниться от задержания террористов. Главный посыл – даже не «вторжение России», а то, что предотвращение теракта (и связь задержанных с Украиной) – «провокация» и «фикция».

Об этом же «дудит» и лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров.

На фоне многочисленных экспертных прогнозов о возможном задействовании российских оккупационных войск, дислоцированных в Крыму, в вторжении на Херсонскую область, данная провокация российских спецслужб может быть одним из звеньев подготавливаемых активных военных действий России против Украины, — написал Чубаров на своей странице в Facebook .

Кто еще подключится к «хоровому пению»? И на ком «шапка горит»?