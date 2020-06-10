Оперативники ФСБ предотвратили теракт на одном из рынков Симферополя

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из рынков в Симферополе. Задержано 5 человек. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Симферополе Республики Крым.

В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети «Интернет» идеологию терроризма и экстремизма, — говорится в сообщении.

Оперативники изъяли у злоумышленников самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет, — отметили в ЦОС ФСБ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.