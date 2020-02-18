На Украине решили пожалеть «мелких коллаборантов» на Донбассе

А там и по Крыму что-нибудь «придумают».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса. Об этом украинский министр заявил в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова» в понедельник, 17 февраля. По словам Авакова, жители ныне неподконтрольных территорий Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик), выполнявшие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Принятие данного закона, по мнению министра, имеет принципиальный характер. Сам документ «очень прост», подчеркнул он. Как добавил Аваков, закон должен быть принят до выборов на Донбассе. Подобный закон принимали власти послевоенной Франции, напомнил Аваков.

И я думаю, этот же принцип и у нас воцарится, — заявил министр — Это закон не об амнистии, а о коллаборантах. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков.

Ранее в той же программе министр заявил, что Киев намерен поэтапно восстанавливать контроль над границей между Донбассом и Россией.

Понятно, что «дурень думкою богатеет». Но сам подход ошеломляет цинизмом. «Мелких» так и быть, не тронем. Все остальные «будут сидеть». И это заявляют личности, пришедшие к власти на волне пены госпереворота и бунта, заигрывающие с «нациками», поощряющие карательные операции «по устрашению» и разнообразные «нацбаты». Нечто аналогичное они «придумывают» и по Крыму. Дескать, всех «приезжих» завернем в Россию, отдадим должное «коренным», остальных – «через сито». А чего же сразу не концлагеря и газовые камеры? Хотя с этих станется. И да, спасибо, что предупредили. Бдительнее и на Донбассе, и в Крыму будем. А то за масочкой «зе-либерализма» звериный оскал украинского фашизма несколько «замылился». Нет, ребята, враг остался врагом. И своих намерений особо не скрывает.

Сеня Фрименс.