На Украине решили «выдоить» Россию в судах. «За Крым»

Есть в юриспруденции такое понятие «возмещение ущерба». Грубо говоря, это всегда денежная компенсация за какой-то негатив. Помните, как в «Мимино»: «Слушай, такую неприязнь испытываю к этому потерпевшему, кушать не могу». Теоретически, Валико (не будь мужиком и горячим грузином) мог рассчитывать на «возмещение ущерба» (кушать-то не мог). Украина, видя, что политически вопрос Крыма давно в тупике, решила «срубить по максимуму» из этой ситуации. То есть, пользуясь европейской и мировой позицией о неприятии российского статуса Крыма, оперируя словами «аннексия», «оккупация», решила «возместить ущерб». От потери Крыма. И даже не территории, а неких активов, которые, на самом деле, измерить и оценить уже никак невозможно. Но в европейских судах украинским компаниям «верят на слово». «Просите миллион, дадут и два»… Задача: «выдоить» Россию. Мерка – миллионы и миллиарды. Отнюдь не гривен и рублей.

Накануне стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение арбитража в Женеве, согласно которому РФ должна выплатить 82,1 млн. долларов «в качестве компенсации за убытки» в результате присоединения Крыма к РФ. Об этом сообщает swissinfo.ch. Иск был аж от 12 украинских компаний.

Отмечается, что два соответствующих судебных решения были опубликованы в четверг — суд отклонил апелляции российского государства в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. К примеру, в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Также Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие соглашения между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Ресурс отмечает, что в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге за возмещением убытков обратились 12 украинских компаний, в частности «Укрнафта», подавшая первый иск , и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск . Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского. Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы, поэтому разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

«Прокатило»? И тут выяснилось, что потеряли украинские компании в Крыму не миллионы, а миллиарды. В пятницу стало известно, что «Нафтогаз» готовит новые иски к России из-за потери своих активов в Крыму. Украинская компания попытается взыскать порядка 7 миллиардов долларов!

Информацию подтвердил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко:

Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 млрд. долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов.

Он выразил надежду, что решение суда в Гааге «будет в конце 2020-го или в 2021-м году».

Да уж, «развитие бизнеса» потрясает: с помощью европейских судей и адвокатов можно «наколядовать» еще один бюджет Украины. Исключительно, в судах. Крым-то дорого стоит.

Какая-то логика в этом есть. Если только Украина отказывается от любых притязаний на Крым. Ущерб возместят? Вопрос закроется. Но что-то подсказывает: история с судами и постепенным «доением» России, выдумыванием новых исков, подсчетов «утерянных активов и потерянного имущества» — бесконечная.

А началось все это «зло» с выплаты «Газпромом» Украине почти трех миллиардов долларов. Тоже по европейскому (только Стокгольмскому) суду. Тогда российский Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал это оптимистично:

2,9 млрд., которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России.

Ок. Предположим, и 82 миллиона тоже «капля». А еще 7 миллиардов? Эти суммы больше наших Нацпроектов. И так ли уж о бюджете мы печемся, или тоже о… «возможно упущенной выгоде»? Но по факту, всем украинским политикам и бизнесменам, хоть что-то имевшим в Крыму: от занюханной заправки в степях до «готеля у моря» дан сигнал: требуйте «своё» и получите…

А выход один. Встречные иски. Десятки. Сотни. Тысячи. От компаний и граждан. И за «упущенные возможности», и за «нанесенный ущерб», и за «моральные страдания». Так, в Крыму (по самым скромным оценкам) ущерб от государства Украина только в сфере ЖКХ оценили в 2,5 млрд. рублей.

Пока предварительные данные (ущерба Крыму за 23 года в составе Украины) по жилищно-коммунальной сфере цифра выходит где-то на 2,5 млрд. рублей, — рассказал ТАСС первый заместитель председателя Государственного совета РК, руководитель рабочей подгруппы по оценке ущерба, понесенного полуостровом за период нахождения в составе Украины, Ефим Фикс.

Он отметил, что ущерб Крыма намного больше, чем потери украинских компаний и сейчас из бюджета страны выделяются средства, чтобы сократить отставание в развитии полуострова от других регионов России.

Давайте, просто подсчитаем средства по федеральной целевой программе и те дотации и субвенции, которые ушли за пять лет в бюджет Крыма из федерального бюджета РФ. И тогда нам будет понятно, о какой сумме (ущерба Крыму за годы в составе Украины) идет речь. Только ФЦП — более 800 млрд. рублей, и финансирование продолжается, в том после вчерашнего приезда президента Российской Федерации будут серьезные вливания направлены в Крым для решения вопросов здравоохранения, водообеспечения, экологии, дорожной деятельности и так далее. Если мы на это посмотрим, то мы хотя бы в приближении можем оценить то недофинансирование, которое было со стороны Украины, — отметил Фикс.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков рассказал, что после воссоединения полуострова с Россией частные украинские компании участвовали в установлении блокады полуострова, забрали из республики активы, сумма которых превышала размеры оспариваемых выплат.

Если дело касается государственных предприятий или учреждений, которые находились на территории Крыма, то мы их национализировали, как национализировала Украина все предприятия Советского Союза. Мы имеем право: государственная собственность на территории Крыма — это часть республиканской собственности. Если касается частных украинских предприятий, то нужно в каждом случае разбираться в отдельности, — считает Цеков.

Сенатор обратил внимание, что «за годы нахождения Крыма в составе Украины все разрушалось и ничего не создавалось«, и так же призвал дать оценку периоду нахождения Республики в составе Украины.

Но все вышеизложенное меркнет перед нанесенным Крыму и крымчанам ущербом от «блокад», устроенных и политиками, и «общественниками», и государственными, и частными структурами «незалежной». Вот где «встречные иски» на десятки миллиардов. Странно только одно: почему Россия (и Крым) столь пассивны в этой истории. «Земля наша богата»?

Сеня Фрименс.