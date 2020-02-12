 На Украине сосчитали всех «своих заключенных» в Крыму

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова последние два дня провела в Херсонской области: «мониторила» пункты пропуска, встречалась с «обиженными Россией в Крыму», адвокатами, родственниками «сидельцев»… Один из выводов омбудсмена – точное число «своих заключенных». Как написала Денисова на своей странице в Facebook , на данный момент «в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины». Источник цифры не называется, но, будем считать, «отмониторили».

Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину, – заявила Денисова.

Скорее всего, речь идет об активной подготовке к очередной «серии» обмена заключенными между Россией и Украиной.