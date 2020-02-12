Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | На Украине сосчитали всех «своих заключенных» в Крыму

crimeapress_news

 На Украине сосчитали всех «своих заключенных» в Крыму
На фото из ФБ: радостные участники "группы мониторинга"

На Украине сосчитали всех «своих заключенных» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 12.02.2020

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова последние два дня провела в Херсонской области: «мониторила» пункты пропуска, встречалась с «обиженными Россией в Крыму», адвокатами, родственниками «сидельцев»… Один из выводов омбудсмена – точное число «своих заключенных». Как написала Денисова на своей странице в Facebook, на данный момент «в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины». Источник цифры не называется, но, будем считать, «отмониторили».

Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину, – заявила Денисова.

Скорее всего, речь идет об активной подготовке к очередной «серии» обмена заключенными между Россией и Украиной.

На Украине сосчитали всех «своих заключенных» в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.