На Украине суд оказался на диво лояльным к задержанному «единороссу» из Севастополя

На Украине Днепровский районный суд Киева закрыл дело против севастопольца Игоря Кучерявого. Соответствующее решение в понедельник вынесла судья Вера Левко, сообщает «Бюро судебной информации». Интересный прецедент: дело прекращено «в связи с истечением срока давности».

Посмотрим, что ставили в вину севастопльцу.

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в так называемую «тактическую группу» «Автоканал Севастополя», которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», а также активно препятствовала украинским военным. Кудрявый вину полностью признал. Его адвокат, Игорь Мокин, во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, — уточняет «Бюро судебной информации».

Интересно, что и сторона обвинения не возражала против закрытия уголовного производства.

По состоянию на сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства, — сказал прокурор.

Со ссылкой на адвоката севастопольца также сообщается, что Игорь Кучерявый не содержался под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, Игорь Кучерявый, член регионального политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия», был задержан 3 декабря 2019 года сотрудниками Службы безопасности Украины при попытке попасть в Крым через пункт пропуска «Каланчак». Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Согласитесь, удивительный пример лояльности украинских властей. Случай с севастопольцем стал прецедентом, особенно на фоне настоящей «охоты» украинских спецслужб на активных участников Самообороны Крыма и Севастополя. Вспомним недавнее задержание паломника. По логике, и в его случае «срок давности» истек… Однако парень под арестом.

А за Игоря Кучерявого моно только порадоваться. Хотя урок «политической зрелости» получил знатный…