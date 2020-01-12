Очередное задержание севастопольца на Украине вылилось в скандал

11 января СБУ выдало реляцию о задержании участника Самообороны Крыма, принимавшего участие в захвате штаба ВМС ВСУ в Севастополе в 2014 году.

Служба безопасности Украины на КПВВ «Чонгар» задержала активного участника так называемой «Самообороны Крыма», который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов. Оперативники спецслужбы, в частности, установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе, что снизило возможности нашего государства оперативно реагировать на военную агрессию РФ. За свои действия он был награжден оккупантами медалью «За возвращение Крыма», нагрудным знаком «3-я оборона Севастополя» и грамотой . Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали мужчину во время въезда на подконтрольную украинской власти территорию в личных целях. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия, — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Подкреплено это фотографиями. Правда фамилия задержанного не называется. Не уточняется, и как именно и кто «вычислил», что именно этот севастополец «блокировал» штаб укрофлота.

Стало известно, что задержанный – Иван Антонов, 1977 года рождения. Он – пономарь одного из храмов Севастополя. Человек искренне верующий. И «понесло» его на Украину не за «безвизом», а в Киево-Печерскую лавру (в паломничество на Рождество). С каких пор паломников стали задерживать? И судить. Задержали Антонова 8 января, а 9-го Херсонский городской суд избрал меру пресечения – содержание под стражей до 3 марта. Суд также определил сумму залога – 168 160 гривен. Севастопольцу грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Скандальность ситуации еще и в том, что Иван Антонов – не только паломник, но и инвалид с детства – практически глухонемой человек.

Мама задержанного севастопольца рассказала, что ее сын православный верующий и ежегодно ездит на рождественские праздники в Киево-Печерскую лавру в качестве паломника. Украинские власти уже начали войну с паломниками и инвалидами. Севастополец — инвалид третей группы по слуху с детства. Он глухонемой… Определенное время, еще до воссоединения Крыма с Россией севастополец был пономарем в храме Святого духа в Херсоне. Разговаривая с ним, невозможно не заметить, что он не слышит практически звуков и соответственно не может говорить. Возможно севастопольца, учитывая его состояние здоровья, с кем-то перепутали и задержали по ошибке. Мы разбираемся в сложившейся ситуации, — рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Скандал? Безусловно. С одной стороны, кажется, что «незалежна» опять «набирает души» в «обменный фонд» и арестовывает всех подряд (предупреждение — ЗДЕСЬ), а для СБУ нет разницы: инвалид или нет, паломник или турист… А с другой стороны, 90% информации о конкретных людях украинские спецслужбы черпают из страниц в соцсетях. И если мы с гордостью постим свои награды, подчеркиваем свой патриотизм и гражданскую позицию (и в 2014-м, и сейчас)… то, на что мы рассчитываем, когда собираемся на откровенно враждебную территорию?!

Далее фото со страницы сайта СБУ — как раз о задержанном севастопольце: