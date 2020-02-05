На Украине возрождают министерство «по делам оккупированных территорий»

И божатся, что воду в Крым не дадут.

Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение вновь создать министерство, которое займется вопросами реинтеграции Донбасса. Оно же – «по вопросам оккупированных территорий». Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Было принято решение о создании министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами взаимодействия с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами, — цитирует Гончарука ТАСС .

Отметим, что до недавнего времени на Украине работало объединенное министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава ведомства Оксана Коляда 23 января сообщила о планах его разделения и реорганизации.

Таким образом, правительство Украины вернулось к реализованной во время президентства Петра Порошенко идее создания отдельного ведомства — министерства по делам оккупированных территорий.

Тогда оно было создано путем слияния двух ведомств — Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы Украины по вопросам Автономной республики Крым и города Севастополя в 2016 году и работало под руководством министра Вадима Черныша до формирования нового правительства в конце августа 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Впрочем, у Зеленского продолжили «курс Порошенко» и по вопросу возобновления подачи днепровской воды в Крым. То есть, по не возобновлению. «Никогда!» — в очередной раз заявил «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич.