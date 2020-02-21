На Украине всё-таки планируют подавать воду в Крым

На Украине планируют объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в одно предприятие – «Воды Таврии», чтобы подавать воду на российский полуостров и контролировать мелиорацию в Херсонской области.

Каховский Магистральный Канал и Северо-Крымский канал планируют объединить в единое публичное акционерное общество «Воды Таврии». Это означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины. Соответствующее распоряжение уже лежит на столе премьера. Хотят успеть до поливного сезона. СКК приватизируют для облегчения процедуры подачи воды в Крым, МагКанал для получения полного контроля над мелиорацией, — цитирует РИА Новости Крым народного депутаты Украины Сергея Хлань.

По его словам, такая инициатива со стороны руководства Украины приведет к тому, что херсонские фермеры станут «управляющими на чужих полях». Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, власти полуострова планируют подать иск против Украины из-за водной блокады республики и перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.