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На улице укусила собака? Не стесняйтесь, идите в прокуратуру и суд. Случай в Феодосии
Фото: pxhere.com

На улице укусила собака? Не стесняйтесь, идите в прокуратуру и суд. Случай в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:57 24.06.2024

В Феодосии суд взыскал с местной администрации в счет компенсации морального вреда 30 тыс. рублей за укус собаки.

Прокуратура города Феодосии провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Установлено, что в мае прошлого года несовершеннолетний 2006 года рождения был укушен бездомной собакой. При этом администрацией города ненадлежащим образом организована работа по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования, что привело к травмированию детей, – сообщили в надзорном ведомстве.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, требования удовлетворил. С ответчика в пользу подростка взыскано 30 тыс. рублей.

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