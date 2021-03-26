«На волне акварели» — выставка севастопольской художницы Натальи Нестеровой

Открытие выставки севастопольской художницы Натальи Нестеровой «На волне акварели» 27 марта состоится в 14:00 в центральном историческом кафе Севастополя «Снежинка», которому в прошлом году исполнилось 70 лет.

На красочных работах, созданных талантливой живописицей в 2020 и 2021 годах – бескрайнее море, белоснежные яхты, парусники и такие родные, знакомые каждому севастопольцу мысы и бухты. Наталья Нестерова – художник-акварелист, Член союза акварелистов России, Международной федерации акварелистов и Союза Русских художников. Рисованием она занимается с детства, а в акварель, которая является одним из самых сложных материалов, пришла в 2019 году. Тогда же в Москве состоялась ее первая выставка. Сегодня у Натальи – уже более ста акварельных работ, отражающих красоту ее морской души и прекрасного родного белокаменного города-героя Севастополя, — отмечают организаторы.