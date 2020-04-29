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На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:19 29.04.2020

За последние дни на восточном побережье Крыма местными жителями обнаружены трупы десяти дельфинов. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вести-Крым» сообщила сотрудник Карадагской научной станции Наталья Макеева. На данный момент сотрудники научной станции обследуют все восточное побережье от мыса Маганом до поселка Приветное.

За неделю нами обнаружены тела трех дельфинов. Однако за последние два-три дня поступила информация от местных жителей о еще 7 найденных трупах, — рассказала Макеева.

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

По словам научного сотрудника, дельфины зачастую попадают в сети рыболовецкого сейнера, после чего выбрасываются на берег.

Для того, чтобы определить точную причину смерти, необходимо проводить вскрытие каждого обнаруженного тела, — констатировала эксперт.

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

Сотрудники научной станции призывают гостей и жителей республики сообщать о найденных трупах дельфинов по номерам: 7 978 779-73-61; +7 978 516-54-19.

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

Отметим, что еще 20 апреля массовую гибель дельфинов (на тот день – 8 белобочек) зафиксировали волонтеры Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». И причины, по мнению экологов, очевидны: рыбная ловля, траулер, сети, человек. Обследовано, в частности, было побережье от мыса Мганом до поселка Морское.

Распределение вероятных областей гибели белобочек (исходя из их состояния, мест обнаружения и учитывая погодные условия), совпадают со статистикой перемещений траулеров, полученной из системы мониторинга судов в онлайн-режиме за эти же даты. К сожалению, согласно существующим правилам рыболовства, единственное, за что можно ухватиться — это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В контролирующие структуры будет направлено обращение, — говорится на странице ВК Центра реабилитации дельфинов.

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

Фото: ВК, «Безмятежное море» и «Вести-Крым».

На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

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