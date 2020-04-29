На восточном побережье Крыма – массовая гибель дельфинов. «Обратная сторона» рыбной ловли

За последние дни на восточном побережье Крыма местными жителями обнаружены трупы десяти дельфинов. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту
За неделю нами обнаружены тела трех дельфинов. Однако за последние два-три дня поступила информация от местных жителей о еще 7 найденных трупах, — рассказала Макеева.
По словам научного сотрудника, дельфины зачастую попадают в сети рыболовецкого сейнера, после чего выбрасываются на берег.
Для того, чтобы определить точную причину смерти, необходимо проводить вскрытие каждого обнаруженного тела, — констатировала эксперт.
Сотрудники научной станции призывают гостей и жителей республики сообщать о найденных трупах дельфинов по номерам: 7 978 779-73-61; +7 978 516-54-19.
Отметим, что еще 20 апреля массовую гибель дельфинов (на тот день – 8 белобочек) зафиксировали волонтеры Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море». И причины, по мнению экологов, очевидны: рыбная ловля, траулер, сети, человек. Обследовано, в частности, было побережье от мыса Мганом до поселка Морское.
Распределение вероятных областей гибели белобочек (исходя из их состояния, мест обнаружения и учитывая погодные условия), совпадают со статистикой перемещений траулеров, полученной из системы мониторинга судов в онлайн-режиме за эти же даты. К сожалению, согласно существующим правилам рыболовства, единственное, за что можно ухватиться — это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В контролирующие структуры будет направлено обращение, — говорится на странице ВК Центра реабилитации дельфинов.
Фото: ВК, «Безмятежное море» и «Вести-Крым».
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