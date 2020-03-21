На все случаи жизни: универсальные подарки, которые всегда придутся кстати

Праздничных дат в нашей жизни, если уж быть совсем честными, хоть отбавляй. Что ни день, то повод что-либо отметить обязательно найдётся. Как ни государственное торжество, так всемирное. Если не профессиональное, так семейное или со статусом «личное-сердечное». Хорошо это или плохо? С точки зрения эмоциональной составляющей, считают специалисты, такое переключение с будней на приятные моменты — это прекрасно. Но есть при этом и загвоздка! Психологи отмечают: зачастую накануне таких дней мы буквально впадаем в депрессию. Причина? Подарки! А точнее необходимость их искать и подбирать. Кто-то, конечно, любит этот процесс, но факт остаётся фактом — дело это непростое, ведь, как показывает статистика, только 25% презентов приходятся действительно кстати. Отсюда вопрос — а существуют ли универсальные презенты? Что называется — на все случаи жизни? Оказывается — да! Какие? Подсказки дают знатоки «подарочного» дела:

На первом месте в рейтинге универсальных подарков прочно обосновались… вкусности. Предупреждение: мимоходом сунуть ребёнку шоколадку — плохая идея. Относительная лёгкость в подборе подарка вовсе не означает, что его презентация должна быть простенькой. Идеальный вариант? Подарочные корзины — vipbuket.zp.ua/catalog/podarochnye-i-fruktovye-korziny

На второй позиции по «подарочной универсальности» — бытовые мелочи. Но обязательно практичные и нужные. Удивитесь, но это могут быть как щётки для чистки одежды, так и прихватки на кухню. Всё то, что под рукой у нас находится ежедневно, и без чего мы чувствуем себя не в своей тарелке. К слову, о тарелках и чашках. Это также универсальные подарки, но идеальными они становятся в том случае, если «привязать» их к адресату, сделав именными и индивидуально «заточенными».

Третье место у подарков, подстроенных под хобби, профессию, нужды принимающего презенты. Здесь, конечно, придётся немного заморочиться, «прощупывая почву», зато результат «на ура» практически гарантирован. Но учтите, что и здесь также действует принцип «полезности». Так, дарить автомобилисту очередной домкрат вряд ли стоит, тогда как, к примеру, топливную скидочную карту в качестве презента он, наверняка, оценит. Точно также как и барышня, ревностно следящая за своей красотой, может не очень благосклонно отнестись к набору косметики, но однозначно с радостью примет подарочный сертификат на процедуры в спа-салон, которые сможет подобрать на своё усмотрение.

Отметим и ещё одну категорию универсальных подарков, но к которым стоит относиться с максимальной осторожностью, — ценные и дорогие вещи. То, что так или иначе может рассматриваться как… что называется… вложение капитала, а при необходимости может быть буквально превращено в деньги. Антиквариат, украшения и т.д. Имеют ли право на присутствие такие подарки? Однозначно! Но только в том случае, если ваши отношения с одариваемым достаточно близки и такой презент не повлечёт за собой обязательство «ответить тем же» или же не обяжет его быть вам должным в принципе.

Ну и, подбирая подарок, помните золотое правило, открывающее путь к сердцу любого адресата — дорога ложка к обеду! Как показывает практика, даритель, который первым умудрится поздравить того же именинника с праздником — всегда будет принят радушно. Ведь, как ни крути, а главное — это внимание!