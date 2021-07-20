На взлёт! Продвижение сайтов — не всё так просто, как кажется. Но оно того стоит…

Продвижение сайтов или… выражаясь на профессиональном сленге… раскрутка сайтов сегодня уже не «фишка» для тех, кто хочет «прописаться в топах» и готов за это платить. Это необходимость, без которой весьма трудно в принципе держаться на плаву среди себе подобных в огромном море всевозможных интернет-ресурсов. Уже аксиома в мире «сайтостроения»: есть стремление к успеху — будьте готовы совершать ради этого определённые шаги. Сидеть и ждать пока «волна интереса» аудитории подхватит портал и вынесет его в премиальную десятку запросов — буквально гиблое дело. Тем более, когда речь идёт о сетевых ресурсах, у которых априори много конкурентов.

Проблема в том, что самостоятельно — без определённых знаний — вывести сайт на по-настоящему хороший уровень практически невозможно. Или же, если хорошо постараться и не гнушаться методом проб и ошибок, то можно, но на это, как показывает практика, большинство затрачивают неоправданно большие усилия, как с точки зрения вложения сил, так и времени. А вот вам и хорошая новость: есть спрос — есть предложения. Существуют эксперты, которые в данной ситуации по сути являются спасательным кругом. Так, в компании «Раскрутка-сайтов» https://raskrutka-saytov.ua/ отмечают: продвижение интернет-ресурсов — задача непростая, но при условии грамотного подхода сайт в топ в среднем можно «завести» за 3-6 месяцев.

SEO-продвижение сайтов в поисковой системе — комплексный и длительный процесс. Но он важен, так как клиент, привлеченный из поиска, обходится дешевле клиента, пришедшего по рекламе. Продвижение — это инвестиция: в будущем она окупится и обеспечит долгосрочный рост продаж, а также улучшение репутации бренда, — отмечают специалисты.

Раскрутка сайтов: от нуля до ТОПа

Так что же нужно для того, чтобы сайт оказался в ряду тех, кому приток посетителей гарантирован местом его положения? То есть, позицией в первой десятке поисковиков? Комплексный подход, о котором говорят в компании «Раскрутка сайтов», включает в себя:

п роведение SEO и юзабилити аудит . Другими словами, сайт просматривается на возможные ошибки, вносятся необходимые улучшения в его структуру, исправляются технические оплошности, проводится оптимизация контента и т.д. Этот начальный шаг — основа. Если он будет выполнен правильно, то дальнейший процесс пойдёт в верном русле.

. Другими словами, сайт просматривается на возможные ошибки, вносятся необходимые улучшения в его структуру, исправляются технические оплошности, проводится оптимизация контента и т.д. Этот начальный шаг — основа. Если он будет выполнен правильно, то дальнейший процесс пойдёт в верном русле. SEO-оптимизацию . Просто выражаясь: здесь речь идёт о тех самых ключевых словах (высокочастотных) — «приманках» — по которым на сайт и будут приходить посетители или клиенты.

. Просто выражаясь: здесь речь идёт о тех самых ключевых словах (высокочастотных) — «приманках» — по которым на сайт и будут приходить посетители или клиенты. работу над увеличением ссылочной массы . Примитивно выражаясь, чем больше сайт «цитируют», тем выше его ценят поисковые системы, ускоряя его индексацию.

. Примитивно выражаясь, чем больше сайт «цитируют», тем выше его ценят поисковые системы, ускоряя его индексацию. анализ конкурентов. Д евиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее!» работает в том, что связано с SEO-продвижением, на все 100%. Для «взлёта» в том сайт должен максимально отличаться от себе подобных, но исключительно в лучшую сторону.

Тут необходимо подчеркнуть такой момент: нет стандартных путей развития ситуации. Каждый сайт — уникален сам по себе. И подходить к его продвижению необходимо, учитывая специфические факторы ему присущие. Так, раскрутка интернет-магазина проводится по совершенному иному сценарию, нежели осуществляется процесс «вывода в свет» информационного сайта или сайта услуг. Точно также разными путями-дорогами будет вестись раскрутка нового портала и того, что в интернет-пространстве уже существует н-ное количество времени.

Раскрутка сайтов: начало — это только начало…



Факт в том, что продвижение сайта — процесс, который по сути остановить нельзя, если нужен постоянный результат. Другими словами, вывести портал в топ и «почивать на лаврах» весь дальнейший период его существования, элементарно не получится. Вкладываться в это дело доведётся постоянно. Главное условие здесь: сайт должен постоянно мониториться на предмет его адекватной работы — https://raskrutka-saytov.ua/analiz-prodvizheniya/.

С помощью анализа сайта можно определить недостатки в работе и своевременно принять необходимые меры для их исправления. Анализ необходимо проводить хотя бы раз в 6 месяцев, так как для сайта важны постоянные обновления информации и алгоритмов, — поясняют в компании «Раскрутка сайтов».

Недёшево, но оно того стоит

Это утверждение напрямую касается вывода сайта в топ. При хорошем результате трафик однозначно увеличивается: больше посетителей — больше клиентов — выше монетизация (больше число заказов, если говорим о порталах, связанных с услугами или продажей).

Но! Не стоит думать, что доверять можно любой компании, предлагающей услуги по продвижению. Суть в том, что неудачно подобранные методы раскрутки ресурса могут буквально списать его в утиль. И в первую очередь речь идёт о недобросовестных способах продвижения. Если на них оптимизаторы сделают упор — пиши пропало. Поисковые системы крайне негативно относятся к таким действиям со стороны сайтовладельцев. Так что верный выбор SEO-компании — категорически важная составляющая процесса продвижения сайта. Жизненно важная…