На заметку «выезжающим»: на украинской границе крымчан будут проверять дополнительно

Украинские пограничники и специалисты минздрава «незалежной» будут проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают в страну, в том числе через пункты пропуска на «крымской и украинской границе». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, обязательно планируется введение температурного контроля на границе с Крымом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Теперь самое интересное: если у пересекшего админграницу выявится повышенная температура, его… нет, не отправят назад в Крым, а отправят на «карантин» и «дополнительные обследования». Судя по всему, на Херсонщине.

Все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных, — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Вывод прост. Даже не вывод, а совет: господа «выезжающие», чувствуете недомогание, повремените с поездкой на территорию «нэньки».