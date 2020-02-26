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На заметку «выезжающим»: на украинской границе крымчан будут проверять дополнительно
Фото: ВК

На заметку «выезжающим»: на украинской границе крымчан будут проверять дополнительно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:23 26.02.2020

Украинские пограничники и специалисты минздрава «незалежной» будут проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают в страну, в том числе через пункты пропуска на «крымской  и украинской границе». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, обязательно планируется введение температурного контроля на границе с Крымом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Теперь самое интересное: если у пересекшего админграницу выявится повышенная температура, его… нет, не отправят назад в Крым, а отправят на «карантин» и «дополнительные обследования». Судя по всему, на Херсонщине.

Все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных, — заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Вывод прост. Даже не вывод, а совет: господа «выезжающие», чувствуете недомогание, повремените с поездкой на территорию «нэньки».

На заметку «выезжающим»: на украинской границе крымчан будут проверять дополнительно

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