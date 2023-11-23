На жительницу Керчи свалились большие неприятности. А все из-за алкоголя

В Керчи суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что подсудимая, будучи в алкогольном опьянении, села за руль личного автомобиля «КИА Серато» и совершила поездку по городу. На одной из улиц девушка была остановлена сотрудниками ДПС и отстранена от управления автомобилем. Законное требование инспектора о прохождении медицинского освидетельствования она отказалась выполнять, о чем был составлен протокол. В сентябре 2022 года злоумышленница уже привлекалась к административной ответственности, она была лишена права управления транспортом и оштрафована на 30 тыс. рублей, — рассказали подробности в прокуратуре.

Наказание – суровое. С учетом позиции государственного обвинителя Керченский городской суд приговорил виновную к 80 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки «КИА Серато» конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.