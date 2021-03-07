Набор инструментов для автомобилиста: правила выбора «чемоданчика на все случаи жизни»

Разумеется, «на все случаи дорожной жизни». Но, пожалуй, именно это определение подходит к набору инструментов для автомобилиста как нельзя кстати. Ведь его наличие в машине… по сути… является пусть и не однозначной гарантией того, что в дороге ничего экстраординарного не случится, но обнадёживающим обещанием, что с проблемой можно будет справиться, точно. Впрочем, не всё так просто. Дело в том, что ежегодного производители буквально пачками выпускают такие наборы, а потому потребителям всё сложнее из общей массы выбирать по-настоящему стоящие комплекты. Рейтинг лучших наборов для автомобилистов — с подробным разбором каждого из них — представлен на портале AutoTning https://autotuning.expert/rating/luchshie-nabory-instrumentov-dlya-avto-v-chemodane.html, мы же озвучим основные моменты, которые стоит взять во внимание, подбирая «чемоданчик на все случаи дорожной жизни».

Что говорят по этому поводу специалисты? А их главная рекомендация такова: однозначно не стоит экономить на таком наборе. Ситуации бывают разные, так что иметь под рукой полный комплект инструментов буквально жизненно необходимо. Разумеется, он должен быть хорошего качества, максимально адаптированный под ваш автомобиль. И! Если у машины есть «тонкие места», то, конечно, в основе набора должны быть инструменты, которые при возникновении проблем помогут разрешить их.

Набор специализированный, набор универсальный

На день сегодняшний производители предлагают автомобилистам самые разные наборы, если говорить об «ассортименте» представленных в них инструментов:

специализированные: к примеру, слесарские или для устранения проблем, связанных с электрикой;

с минимальным «составом» для нивелирования несложных поломок;

универсальные комплекты. Часто их ещё называют профессиональными.

Какому отдать предпочтение? Здесь эксперты расходятся во мнениях. Одни говорят, что водителям, которые «заточены» на вождение, а в технические подробности машины предпочитают не вникать, можно не усердствовать — «чемоданчика» с минимальным набором инструментов будет вполне достаточно. Тем же, кто разбирается в авто, да ещё и любит покопаться в нём, а также тем, кто является владельцем… скажем так… «железного друга» в возрасте, однозначно рекомендуют комплекты с максимальным набором инструментов (100 и более деталей). Скажете, дорого? Да, они недёшевы. Но однозначно такое решение выльется в меньшие деньги, если сравнивать его с приобретением разрозненных инструментов.

Что же касается второй точки зрения: значительное число специалистов всем водителям, вне зависимости от стажа, технических навыков и сроков эксплуатации авто, советуют иметь в машине универсальные наборы. Говорят: тот вариант, когда «предупреждён — вооружён», что буквально значит: лишними такие вещи никогда не бывают. Тем более, когда речь идёт о дороге.

Впрочем, существует и ещё одно мнение: есть специалисты, которые советуют действовать по принципу «Не умеешь — не бери». Применительно к наборам автомобилистов: наличие узкоспециализированных инструментов однозначно делает комплекты более дорогими, тогда как использовать эти «опции» возможно никогда и не придётся. Зачем переплачивать?

Цена — не главное, главное — материал

И это утверждение к наборам инструментов для автомобилистов имеет непосредственное отношение. Их стоимость очень разнится, при этом специалисты советуют не ставить цену комплектов во главу угла. Хорошими могут быть относительно дешёвые «чемоданчики», а дорогие по качеству могут и подвести.

На что же ориентироваться? В первую очередь на материал, из которого изготовлены инструменты. Здесь рекомендации таковы:

лучшие варианты — хром-ванадиевая сталь и хром-молибденовая сталь. Основные характеристики — долговечность, не подверженность коррозии, низкий уровень износа.

идеальный, но существенно дорогой вариант — инструменты из титана. В использовании буквально вечные.

Во-вторых, на фирму-производителя. Есть в этом деле признанные лидеры:

Makita;

Stels;

Ombra;

Hyundai.

Больше о наборах инструментов от этих производителей, а также рекомендации для водителей по другим вопросам, связанным с эксплуатацией автомобилей, — здесь.