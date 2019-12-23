Начальник первого поезда в Крым чуть не опоздал… на свой поезд

Прямая видеосвязь в режиме телемоста между Таманью и Санкт-Петербургом едва не стала причиной опоздания начальника первого поезда в Крым на свой же поезд. На это обращает внимание телеканал 360 .

Из видеотрансляции видно, что начальник поезда и генеральный директор-компании перевозчика ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов поздравили Президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

Мы чувствуем свою ответственность и желаем, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки по Крымскому мосту, — сказал Александр Ганов.

После этого начальник поезда объявил, что посадка завершена, а все сотрудники поездной бригады находятся на своих местах.

Однако в этот момент поезд уже начал движение, оставив начальника поезда на перроне. «Догоняйте!» — посоветовал Владимир Путин.

Первый поезд в Крым выехал из Санкт-Петербурга в 14:00 в понедельник, 23 декабря. Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря. Имя поезда — «Таврия», в 17 вагонах еду 530 человек.