Начинается? В Севастополе введён ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ масочный режим в помещениях и не только

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, севастопольцы ДОЛЖНЫ БУДУТ носить маски во всех общественных местах, помещениях и транспорте.

Возвращаем в Указ обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее. Мы не будем ничего закрывать, ограничивать людей, снижать количество билетов на все мероприятия, но маски должны быть обязательно! Этот вопрос необходимо контролировать. Начинаем выстраивать работу в таком режиме. Для театров и кинотеатров надо закупить маски, чтобы их обязательно выдавали на входе. Сейчас эта работа тоже ведется, но человек берет маску, кладёт ее в карман и дальше идет спокойно. Необходимо требовать, чтобы маска была обязательно надета. Все, у кого есть подведомственные учреждения, дать такие указания и отрабатывать соответствующим образом. Что касается предприятий бизнеса, то у нас предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение мер профилактики. Для юридических лиц предусмотрен штраф за такое нарушение от 100 до 300 тысяч рублей. Я думаю, что полиция также активно подключится к контролю за соблюдением режима повышенной готовности, – цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Врио губернатора также поручил максимально усилить информирование граждан о мерах профилактики.

Мы видим динамический ежедневный рост заболеваемости. Актуализируйте все наработанные за весенний период материалы, в том числе федеральные – фильмы, листовки и так далее. Людям необходимо максимально напомнить каким образом можно защитить себя от инфекции. Прошу подключить экспертов, врачей, тех кто имеет опыт работы в красной зоне.Очень переживаю за старшее поколение, мы видим динамику по этой группе, надо к людям обращаться с призывом, с рекомендациями остаться дома или минимизировать посещение общественных мест, – обратился Михаил Развожаев к директору Департамента общественных коммуникаций.

Напомним, что ношение масок необходимо при посещении магазинов, торговых центров, при пользовании общественным транспортом и в других местах скопления людей.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.