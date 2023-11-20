Надо больше штрафов! Надо больше камер на дорогах! Надо пристегиваться!

Какой бы еще «ноябрьский лозунг» добавить к заголовку? Надо соблюдать ПДД? Надо ужесточить ПДД и повысить штрафы? Надо задрать цены на бензин и ОСАГО? Надо заполонить улицы городов сотнями учебных авто (ничего личного, бизнес)? Надо пополнять своими штрафами бюджеты (множественное число, потому что деньги идут разным «адресатам», в том числе частным фирмам – «помощникам» ГИБДД)? Добавляйте, не стесняйтесь.

К слову, информация для тех, кто еще не «переобулся». С 1 декабря ГИБДД начнёт штрафовать водителей за летние шины в зимний период. Новый штраф вступил в силу в сентябре и может применяться во всех регионах страны, включая Краснодарский край и Крым. Портал АВТО.РУ поведал, как именно будет работать новая норма.

Штрафы за «резину».

Итак, с первого дня зимы инспекторы ГИБДД на дорогах начнут контролировать действие нового пункта из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Поправки в документ вступили в силу 1 сентября. Зимние шины должны быть установлены на автомобиле с декабря по февраль включительно, а летние — с июня и до конца августа. В противном случае водителю выпишут штраф в 500 рублей по п. 1 статьи 12.5 КоАП РФ и предписание о необходимости устранить нарушение. При этом закон не запрещает использоваться автомобиль с фрикционными (нешипованными) покрышками летом.

При повторной остановке на летних покрышках зимой автомобилиста могут привлечь уже по статье 19.3 КоАП за неповиновение действиям сотрудника полиции, что грозит арестом на срок до 15 суток. Такое наказание применяется редко, но случаи арестов уже неоднократно фиксировались в регионах, правда, за другие нарушения. Например, за отказ снять тонировку или за езду без ОСАГО.

Помимо сезонности колёс, штраф можно будет получить и за плохое состояние протектора, а также за другие нарушения. Например, наказание ждёт тех, кто ставит зимние шины не на все колёса. Грузовикам и автобусам без полного привода и с летними шинами предписано иметь на борту цепи противоскольжения. Накажут также за недостаточную глубину протектора и дефекты на шинах, которые инспектор может определить визуально: заглушки вместо золотников, пробои, порезы, расслоения, видимый корд или вздутия. Выписать штраф могут и за отсутствие хотя бы одной гайки или болта крепления дисков, а также за повреждения самих дисков (трещины, склейка, сварка).

Многие автоэксперты считают, что для Краснодарского края и Крыма штраф за шины станет проблемой. Не секрет, что в южных регионах многие водители колёса не меняют вообще, хотя время от времени снег там выпадает, что становится большой проблемой. Кроме того, новый штраф станет стимулом для развития малого бизнеса («золотой» в ноябре шиномонтаж).

Сотрудники ГИБДД в Краснодарском крае и в Крыму уже пообещали, что не будут закрывать глаза на нарушения с шинами и отпускать нарушителей без штрафа. Поэтому автомобилистам из южных регионов стоит заранее подготовиться к зимнему сезону, а не ждать неприятностей на дороге.

Штрафы за «ремень».

За ремень безопасности, точно, в Крыму не прощают.

Вроде совсем недавно на полуострове установили (перенастроили) камеры, фиксирующие такое нарушение как «не пристегнутый ремень». А глядишь ты, в Крыму водителям выписано уже более 8 000 штрафов в размере одной тысячи рублей именно за не пристегнутый ремень. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Сегодня 22 камеры, фиксирующие не пристегнутый ремень, работают на некоторых региональных и муниципальных дорогах, а также на девяти перекрестках в Симферополе. Как объяснил Леонтьев, видеокамеры с такой опцией появились на наиболее аварийных участках дороги, чтобы «повысить коэффициент безопасности водителей и пассажиров«.

Нет цели штрафы штамповать. Хотим лишь предотвратить опасные ситуации и заставить людей пристегиваться. Это важно и в нужный момент действительно может спасти жизнь. Поэтому ставим камеры исключительно в тех местах, где больше всего погибали люди в ДТП, — пояснил Леонтьев, уточнив, что пока штрафы фиксируются лишь за непристегнутых водителей.

По его словам, штрафы за пассажиров без ремня на переднем сидении – еще только в планах.

Как рассказал Леонтьев, камеры, установленные в городе и за городской чертой, фиксируют примерно одинаковое число нарушителей без ремня – «так как, зачастую, это одни и те же люди, не соблюдающие правила безопасности независимо от местности».

При этом за все время действия новой опции в ЦАФАП УГИБДД было лишь 10 обращений о пересмотре штрафного постановления, потому как технология съемки камер очень точна — в секунду делается 25 кадров, которые после проверяет компьютерная программа.

Фотографии все — высокого разрешения. Фото обзорное, наличие или отсутствие ремня явно видно. К штрафам фото прикладывают, так что вопросов ни у кого не возникает, — заявил Леонтьев.

ПыСы. Сейчас на дорогах Крыма установлено 600 (!) камер фотофиксации нарушений ПДД, в планах — монтаж еще 30.